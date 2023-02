Météo : l'alerte orange neige et verglas a été levée

L'alerte orange neige et verglas dans les Pyrénées-Orientales a été levée par Météo France, ce mardi 7 février vers 16h. Elle était en cours depuis 9h ce mardi matin et devait initialement se poursuivre jusqu'à 22h. Selon Météo France, "La tenue de la neige au sol en basse et moyenne altitude est limitée et ne nécessite plus le maintien en vigilance orange."

C'est dans la matinée qu'il y a eu le plus de précipitations, avec de la neige jusqu'à 300-400 mètres d'altitude. Dans les vallées de la Têt et du Tech, il est tombé jusqu'à 2 à 5 cm par heure. Selon Météo France "Les cumuls attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 5 cm à partir de 400-500 m sur l'ouest des Pyrénées-Orientales, 20 cm dès 700 m et plus de 40 cm au-dessus de 1000 m." En plaine, comme à Perpignan, il a beaucoup plu.

Ces précipitations sont une bonne nouvelle : le département subit un déficit d'eau de l'ordre de 60 à 70% par rapport à la normale. En 2022, à Perpignan, il n'est tombé que 305 mm d'eau, contre 578 en temps normal.