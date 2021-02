Avis aux Bourbonnais et aux Puydômois ! Météo France place l'Allier et le Puy-de-Dôme en vigilance orange neige et verglas. Des pluies verglaçantes pourraient perturber la circulation dans la matinée de ce vendredi.

Météo : l'Allier et le Puy-de-Dôme en vigilance orange neige et verglas

35 départements sont placés en vigilance orange "neige-verglas" ou "grand froid". Météo-France promet notamment un épisode de pluies verglaçantes et un froid "glacial" jusqu'à la fin de la semaine. Sont concernés la pointe de la Bretagne, une partie des Pays-de-la-Loire et de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le Grand-Est et une partie de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Dans l'Allier et le Puy-de-Dôme, c'est du verglas et de la neige qui sont annoncés. L'alerte débute à 7 heures ce vendredi matin, et court jusqu'à 16 heures.

Des pluies verglaçantes dans la matinée

Sur le Massif central, un redoux fait remonter la limite pluie-neige vers 1600 mètres d'altitude au sud. En revanche, l'air froid résiste dans le Val d'Allier (extrême nord-ouest de la Haute Loire et Limagne), sur la plaine du Forez, et sur le département de l'Allier. Sur ces secteurs, les premières précipitations risquent de se produire sous forme de pluies verglaçantes dans le courant de la matinée.

5 cm à 10 cm de neige sur le nord de l'Auvergne

Dans l'après-midi, le refroidissement gagne à nouveau par le nord, et c'est alors de la neige seule qui tombera sur les départements du Massif central en alerte.

D'ici demain soir, on attend 5 à 10 cm de neige sur le nord de l'Auvergne et la Loire. Il s'agira le plus souvent d'une neige mouillée, donc lourde et collante, qui pourra entraîner la chute de fils électriques ou de végétaux sur les chaussées.

Le mercure en baisse

Les températures seront négatives en plaine ce vendredi en début de matinée, généralement comprises entre -4°C et 0°C.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Météo France promet le retour d'un temps sec, mais les températures sont froides, avec des minimales comprises entre -6°C et -1°C en plaine samedi matin. Dans ces conditions, attention au risque de regel des surfaces restées humides.