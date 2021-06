L'Alsace en vigilance jaune orages et crues

Des orages sont attendus sur l'Alsace, ce jeudi 24 juin après-midi, avec de la grêle et des rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h. Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont placés en vigilance jaune orages et crues par Météo France.