Météo : l'Alsace en vigilance orange grand froid

Les températures ont chuté en Alsace. On attend de la neige la nuit de mardi à mercredi dans la région. Météo France vient de placer ce mardi les deux départements alsaciens le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en vigilance orange grand froid et neige-verglas. Cette alerte va durer au moins jusqu'au jeudi 11 février. Les températures vont attendre les moins 10 degrés.

La préfecture renforce les mesures hivernales

En raison des conditions climatiques, la préfecture du Bas-Rhin annonce un renforcement des mesures hivernales avec des maraudes plus longues et l'ouverture supplémentaire de lieux chauffés. Les poids lourds de plus de 3.5 tonnes n'ont pas le droit de circuler dans les cols de la Schlucht, du Bonhomme, du Ballon d’Alsace, de Bramont, de Oderen, du Markstein, du Grand Ballon et de Sainte-Marie depuis hier soir 22h et jusqu’à nouvel ordre.