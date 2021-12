Météo : l'année 2021 proche des normales saisonnières en France

L'année 2021 a été proche des normales saisonnières en France après plusieurs années très chaudes. Elle aura été marquée par un début d'hiver très pluvieux en France, générant des crues et des inondations dans le sud-ouest notamment. Selon le bilan présenté ce mercredi par Météo France, la fin de l'hiver est restée très douce suivi d'un épisode de gel tardif remarquable sur l'ensemble de la France. Après plusieurs étés très chauds ces dernières années, celui de 2021 est resté assez arrosé notamment en juin et juillet.

Les mois de février, mars et septembre ont été particulièrement chauds. Météo France estime que l'enneigement a été exceptionnel cette année notamment dans les Pyrénées. Le bilan de Météo France souligne aussi un ensoleillement excédentaire au nord du pays et déficitaire au Sud.

"C'est une année qui fait suite à plusieurs années beaucoup plus chaudes", 2020 ayant été l'année record en termes de chaleur en France, précise Matthieu Sorel, climatologue à Météo France.

Quels sont les records observés en 2021 ?

La température la plus basse a été enregistrée à l'Aiguille du Midi (Haute-Savoie) le 30 novembre avec -24,9°. En plaine, Météo France a relevé -18,4 à Buhl-Lorraine (57) le 16 janvier.

La température maximale a été relevée le 13 août à Trets (Bouches-du-Rhône) avec 41,2°. La nuit la plus chaude a été enregistrée à Menton (06) le 14 août avec 28,9°.

Cette année 2021 s'est aussi illustrée avec peu de tempêtes par rapports aux années passées. La plus forte rafale de vent a été relevée lors du passage de la tempête Hortense, à Cagnano en Corse avec 213,8 km/h.

En France, 2021 "est effectivement un répit dans le réchauffement climatique, on a une sensation d'année pluvieuse, un peu fraîche mais on termine un peu au-dessus des normales" résume le climatologue de Météo-France. Ce répis "de courte durée n’inverse pas la tendance au réchauffement à long terme, et ne réduit pas non plus l’urgence de l’action climatique", estime Météo France.

Les prévisions météo pour cette fin d'années font état de conditions anticycloniques, avec des nuages bas qui auront du mal à se dissiper, des températures douces en atlitude et plus froides en plaine. Après Noël, le froid pourrait bien s'installer prévient Météo France.