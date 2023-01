Météo : l'année 2022 largement la plus chaude de l'histoire en Drôme et en Ardèche

L'année 2022 a été largement la plus chaude de tous les temps en Drôme et en Ardèche

Record largement battu en Drôme comme en Ardèche : 2022 a bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon Météo France, depuis le début des mesures (après la seconde guerre mondiale). En moyenne, il a fait 13,3 degré en Ardèche, la même chose dans la Drôme, soit plus de 1,6 degrés de plus qu'une année "normale".

Le réchauffement climatique s'est fait clairement sentir, encore plus qu'en 2020, deuxième année la plus chaude, 0,5 degré plus "fraîche" que 2022. "D'une année sur l'autre ça peut être variable, mais on n'avait jamais eu un écart aussi important entre la première et la deuxième année la plus chaude", décrit Chloé Balducchi, prévisionniste à Météo France à Lyon.