Météo : l'arrivée de la neige en plaine et sur les massifs ce mercredi

Il va y avoir un phénomène de pluie et neige mêlées à partir de ce mardi soir, de la Normandie au nord-est de la France, y compris en plaine. "Il y aura des giboulées, c'est à dire des averses, sur l'ensemble du pays, en même temps qu'un rafraîchissement des températures", explique Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo France. Cette nuit de mardi à mercredi, il y a de nombreux endroits où les températures sont comprises entre 0°C et 5°C. Conséquence : les précipitions se feront sous forme de neige dans la nuit et la matinée, dans les Hauts-de-France, la Lorraine, la Bourgogne et même un peu sur les collines du Perche en Normandie. "Par endroit, la neige pourra tenir, avec un sol blanchi pendant une heure", ajoute le prévisionniste.

Jusqu'à 50 cm sur les Alpes

La neige devrait tenir, en revanche, sur les reliefs à partir de 500 m d'altitude. "Dans les Vosges et le Jura il devrait tomber 10 à 20 cm de neige d'ici demain soir. Sur les Pyrénéennes, environ 30 cm au-dessus de 1800 m, et jusqu'à 50 cm sur les Alpes à partir de 1800 m. En Corse, la neige tiendra au-dessus de 1000 m", développe Jean-Yves Choplin.

Il y aura un vent de nord-ouest assez fort sur les massifs montagneux, qui va engendrer coulées de neiges. "Le risque d'avalanche va donc augmenter, et passer de faible à modéré", précise le prévisionniste.

Région parisienne

En région parisienne et vers l'ouest, il peut y avoir des averses de pluie et neige mêlées, mais c'est la pluie qui est prédominante.

Jeudi, une nouvelle perturbation ramène de la douceur par l'ouest, sauf dans le nord-est. Un épisode neigeux pourrait donc revenir et tenir ce jeudi matin en Bourgogne, en Alsace, en Lorraine et dans les Hauts-de-France.