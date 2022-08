Sept départements de l'arc méditerranéen étaient en vigilance orange dans la nuit de mardi à mercredi en raison de risques d'orages potentiellement violents. L'Aude, le Tarn et l'Aveyron repassent en jaune.

Météo : L'Aude, le Tarn et l'Aveyron repassent en vigilance jaune aux orages

Un épisode orageux d'été cette nuit mais sans violence pour les départements du Tarn, de l'Aveyron et de l'Aude. Vers minuit, aucun dégât n'avait été constaté dans l'Aude et Météo-France a levé la vigilance. A 3 heures du matin, le Tarn et l'Aveyron sont aussi repassés en orange.

Les pompiers du Gers ont été appelés pour des interventions cette nuit liées à un orage de grêle et pour de fortes pluie. Une rafale jusqu'à 107km/h de vent a été relevé à Condom dans le nord du Gers.

5 départements de l'arc méditerranéen en vigilance orange

Après 02h00 du matin, ce sont le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var qui, comme l'Hérault et le Gard, ont été placés en vigilance orange aux orages, jaune pour les risque de crue.

Dans l'Hérault, où de forts orages avaient commencé dans la soirée, la pluie était très soutenue sans pour autant provoquer de débordements, selon les pompiers, qui restaient toutefois mobilisés pour la nuit. Météo-France a prévu des orages d'été localement violents, sans pour l'heure qualifier l'épisode de "méditerranéen".

Dans l'Hérault comme dans le Gard, Météo-France s'attend à des intensités pluvieuses "très élevées", pouvant atteindre 80 mm en très peu de temps: "On pourra localement dépasser 100 à 130 mm sous des orages stationnaires". Dans le Gard, par précaution, la préfecture a recommandé aux campings d'évacuer leur clientèle. "La plupart ont choisi de mettre sous abri, dans leurs salles en dur, les campeurs en tente ou caravane".