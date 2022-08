Météo : L'Aveyron, le Tarn et l'Aude en vigilance orange aux orages

Ce mardi après-midi, des orages violents accompagnés de grêle sont attendus sur le sud du Massif Central et l'Aude. Au cours de l'après-midi, les orages se développeront sur l'ancienne région Midi-Pyrénées de façon plus marquée sur le Tarn et l'Aveyron. En soirée et en cours de nuit des orages fortement pluvieux et peu mobiles concerneront le Languedoc dans un premier temps, selon Météo France.

Vigilance orange aux orages - météo France

Ces orages pourront s'accompagner de fortes rafales de vent, entre 80 et 100 km/h, de chutes de forte grêle, de fort cumuls de pluie pouvant atteindre localement 50 mm d'eau par m² et d'une forte activité électrique.

Sur l'ouest de Occitanie, des orages localement forts pourront éclater au cours de l'après-midi, puis de nouveau en soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi.