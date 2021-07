Météo : l'été est enfin annoncé en Dordogne

La pluie qui n'en finit pas de tomber sur la Dordogne depuis des semaines ne sera peut-être bientôt plus qu'un mauvais souvenir! Météo France Agen confirme le retour de belles éclaircies dès vendredi avec des températures plus conformes aux normales saisonnières.

30 à 32° la semaine prochaine

Dans le détail, "la journée de vendredi sera marquée par de belles éclaircies confirme Sandrine Lafont, prévisionniste à Météo France Agen. Samedi le soleil brillera toutes la journée, avec quelques nuages juste pour la décoration. Du côté des températures, elle vont grimper progressivement car le vent va souffler de nord. Nous allons enfin dépasser les 25° samedi avec des pointes à 30 et 31° lundi 19 juillet. Un beau temps garanti jusqu'à vendredi au moins avec des températures qui pourront atteindre les 32 voire 33° la semaine prochaine.

Un début de mois de juillet très pluvieux.

En ce qui concerne les précipitations, il a plu par endroit en Dordogne en 13 jours l'équivalent d'un mois de juillet classique. "Mais cela a été très hétérogène" précise Sandrine Lafont. Le Périgord vert a vraiment subi des pluies très importantes avec plus de 60 mm au m² sur la seule journée du 13 juillet avec des cumuls très important dans le nord-est du département. Au contraire, le même jour il n'est tombé qu'un millimètre dans le Bergeracois.

Depuis le début du mois, nous sommes dans le nord-est sur des cumuls compris entre 60 et plus de 100 mm, alors que plus au sud les cumuls atteignent à peine 20 mm par endroit. Lors d'un mois de juillet classique en Dordogne, il tombe entre 50 et 70 mm de pluie. Là, dans certains endroits, il a déjà plu plus que sur tout un mois de juillet" confirme la prévisionniste.