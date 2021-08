Météo : l'été est (presque) de retour en Bretagne

Du crachin, des températures qui ont du mal à dépasser le 15°C. Nous sommes au cœur de l'été et pourtant en Bretagne (comme dans d'autres coins de France) depuis la mi-juillet, le parapluie a pris la place du parasol. Vacanciers, rassurez-vous, la situation devrait s'améliorer dès la semaine prochaine.

Amélioration à partir du mardi 10 août

Après un nouveau week-end maussade marqué par de fortes pluies et des nuages gris, les prévisionnistes sont formels, le beau temps devrait revenir ce mardi 10 août. La pression atmosphérique va remonter à partir de lundi. "L'anticyclone se repositionne et le temps devient sec", explique Steven Tual de Météo Bretagne. "Le soleil va rapidement s'imposer et le temps deviendra estival. La chaleur devrait rapidement prendre les devants," ajoute le prévisionniste.

Des doutes sur le scenario après le 15 août

Mercredi 11 août, le thermomètre pourrait dépasser les 25°C dans les terres. Les températures vont flirtent avec les 20°C sur la côte ouest de la région. Les maximales pourraient ne pas redescendre en dessous de cette limite sur l'ensemble de la Bretagne avant une quinzaine de jours. Les prévisionnistes ne semblent cependant pas d'accord sur le scenario de la deuxième quinzaine du mois d'août, il convient de rester très prudent.