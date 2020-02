Météo : pourquoi les températures sont aussi douces en plein hiver

Ce lundi, 25° sont prévus à Tarbes, 26°C à Perpignan, 26°C ou 27°C localement dans le Pays Basque, soit "des valeurs proches des moyennes d'un mois de juin" selon Météo France. La vague de douceur qui touche le pays en cet hiver n'est en aucun cas normale.

Air chaud du sud

Sans surprise, la chaleur nous arrive du sud. De l'air tiède qui vient de l'Atlantique subtropical, au niveau de l'Equateur et des Açores, poussé par des courants d'ouest-sud-ouest. Ajouté à ça, vous avez ce qu'on appelle l’effet de Foehn. C'est quand une masse d'air franchit une montagne.

Ici, en l’occurrence, les Pyrénées. Côté espagnol, arrivé au pied de la montagne, l'air va monter et se refroidir. Il se décharge de son humidité arrivé sur la crête et en redescendant côté français, l'air, asséché, se réchauffe par compression. C'est ce qui explique les températures douces du sud comme on était au mois de juin.

Une situation anormale

Ce dimanche 2 février, il a fait 26,5°C à Cambo-les-bains, 23° à Perpignan avec un grand soleil, et même dans la moitié nord du pays, malgré la pluie, les températures moyennes ont oscillé entre 12 et 15 degrés. Alors que normalement, dans la période charnière entre janvier et février, est quasiment la plus froide de l'année.

Mais à suivre, un nouvel épisode de fraîcheur avec entre 10 et 15 degrés en moins. Puis des températures à nouveau douces. Un jeu de yo-yo qui révèle le véritable problème : les pics de douceur, ce ne sont pas des phénomènes rares en cette saison, mais amplifiés par le réchauffement climatique, ils se répètent. Décembre et janvier ont déjà été des mois très agréables.

Conséquences sur la faune et la flore

Ce printemps précoce et temporaire a des conséquences importantes, au-delà du notre quotidien et nos habitudes vestimentaires perturbées. Sur la végétation par exemple qui croit voir arriver la douceur du Printemps. Ou sur la neige en montagne, avec le risque d'avalanches qui augmente.