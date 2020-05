Météo : l'Île-de-France en vigilance orange aux orages et pluie-inondation

La région Île-de-France passe à son tour en vigilance orange par Météo France pour orages et pluie-inondation ce dimanche. Tous les départements sont concernés : Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

La vigilance débute à midi ce dimanche et va durer jusqu'à lundi 13h00. Des orages mais surtout de très fortes précipitations sont attendues sur ces départements, avec des cumuls de pluie très importants

Dans la nuit de samedi à dimanche, une centaine d'éclairs ont été détectés à Paris intra-muros, essentiellement sur l'ouest de la ville, avec des lames d'eau importantes.