L'Indre et le Cher font partie de 30 départements placés en vigilance orange à cause d'épisodes orageux violents attendus localement.

Météo : l'Indre et le Cher à nouveau placés en vigilance orange aux orages

Après une première vigilance orange activée mercredi 16 juin, l'Indre et le Cher sont à nouveau concernés par une alerte orange aux orages ce jeudi. Elle est en vigueur uniquement de 16 heures à 20 heures. Sur son site, Météo France annonce que "des orages localement violents se déclenchent cet après-midi sur le sud du Centre-Val de Loire et circulent rapidement du Berry au Loiret". Selon les météorologues prévisionnistes, il faut s'attendre à de très fortes pluies (20 à 40 mm localement en une à deux heures). Les orages peuvent s'accompagner de grêle et de vents violents pouvant aller jusqu'à 100 km/h.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la foudre est tombée à plusieurs reprises en Berry. Les chasseurs d'orages et les passionnés de photographie se sont encore régalés, à l'image de Florentin Cayrouse de l'Association Météo Centre.