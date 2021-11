Météo : l'un des plus beaux mois d'octobre depuis 30 ans en Dordogne

On aurait presque pu battre un record d'ensoleillement en ce mois d'octobre. Mais c'était sans compter sur ce dernier week-end plus nuageux. Octobre 2021 se classe finalement au 3e rang des plus ensoleillés depuis 1988, date d'ouverture de la station de Bergerac. Les prévisionnistes de Météo France ont enregistré près de 202 heures de soleil. Le record date de 1989 avec 214 heures.

202 heures de soleil enregistrées au mois d'octobre en Dordogne

"Ca reste quand même un mois d'octobre très ensoleillé, après un mois de septembre plus décevant", précise Emmanuel Linden, prévisionniste. Les 7 et 28 octobre ont été les deux jours les plus lumineux du mois, avec un soleil présent toute la journée sans discontinuer. "On est en revanche en dessous des normales de températures, avec des journées plutôt fraiches" poursuit le prévisionniste.

Des automnes doux plus tardifs, une tendance de fond

"La tendance générale du changement climatique rend les automnes doux plus tardifs et les démarrages de printemps plus précoces, constate Emmanuel Linden. Ce n'est pas le cas de tous les automnes mais c'est une tendance de fond qu'on observe depuis les années 1990." Pour le mois de novembre, pas de bonne surprise attendue : "début novembre ne s'annonce pas très ensoleillé".