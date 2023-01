Météo : La Charente et la Charente-Maritime placées en vigilance orange pour vents violents

On attend des rafales pouvant aller jusque 130 km/h sur les îles

Météo France place 22 départements en vigilance orange , dont la Charente et la Charente-Maritime, dès minuit, ce dimanche 15 janvier. Les prévisions indiquent des précipitations accompagnées de vents violents et des rafales pouvant atteindre 120 km/h sur les zones côtières, voire 130 km/h sur les îles. Ailleurs dans les terres, le vent soufflera entre 80 et 100 km/h. Des pics à 110 km/h pourraient toutefois être enregistrés localement. L'alerte météo est maintenue jusqu'à 6h du matin. Ce front pluvieux instable est lié à la dépression "Gérard" qui arrive en Manche.