La Côte d'Or fait partie des quatre départements placés en vigilance orange aux orages par Météo France ce samedi. La Haute-Marne, la Haute-Saône et les Vosges sont également concernées.

Météo : la Côte-d'Or et trois autres départements en vigilance orange aux orages

"En soirée et début de nuit prochaine des orages parfois violents se produiront tout particulièrement sur la Côte d'or, la Haute-Marne, les Vosges et la Haute-Saône", annonce Météo France ce samedi. Les quatre départements sont placés en vigilance orange aux orages dès ce samedi après-midi et au moins jusqu'à minuit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon Météo France, "après une journée de samedi bien chaude, des orages se forment sur l'ouest de la Bourgogne en fin d'après-midi. Ils se décalent ensuite vers le Nord-Est pour concerner la Bourgogne Franche-Comté ainsi que le Grand-Est". De la grêle pourrait tomber, accompagnée d'éclairs et de fortes pluies. Des rafales de vent de 90 à 100 km/h sont possibles.