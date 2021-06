Météo : la Creuse placée en vigilance orange aux orages violents

41 départements dont la Creuse ont été placés en vigilance orange pour des orages attendus ce samedi dans l'après-midi, indique Météo France. La préfète du département appelle à la plus grande prudence.

Les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ont été placés en vigilance orange ce samedi par Météo France, en raison des violents orages attendus sur une grande partie du pays ce samedi après-midi.

L'épisode orageux est attendu sur la Creuse prévu à partir de 17 heures avec des chutes de grêle, des rafales de vent pouvant aller de 60 à 70 km/h et de fortes pluies. Face à ces phénomènes, la préfecture du département appelle la population à la plus grande prudence.

La préfecture rappelle quelques conseils de prudence

Elle rappelle quelques conseils à suivre, à savoir : être vigilant dans vos déplacement et vos activités de loisirs (évitez les promenades en forêt), évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques. A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous.

Renseignez-vous également avant d’entreprendre un déplacement et soyez prudents face aux conditions de circulation pouvant être difficiles. Aussi la préfète de la Creuse rappelle que si vous habitez en zone habituellement inondable, il ne fait en aucun cas descendre dans les sous-sols. Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.