Météo : la Dordogne placée en vigilance orange vents violents

Météo France a placé 15 départements en vigilance orange aux vents violents en prévision de l'arrivée de la tempête Amélie. La Dordogne est en vigilance avec des rafales jusqu'à 100 km/h la nuit prochaine et jusqu'à la fin de la matinée ce dimanche.

Le vent devrait souffler entre 1h et 11 heures dans la nuit de samedi à dimanche (illustration)

Dordogne, France

La première tempête de l'automne arrive. "Amélie" devrait souffler jusqu'à 100 km/h en Dordogne dans la nuit de samedi à dimanche et jusqu'à la fin de matinée. Météo France a placé le département en vigilance orange aux vents violents entre 3 et 4 heures du matin, puis entre 10 et 11 heures ce dimanche 3 novembre.

Vigilance

Le vent devrait commencer à souffler dès 1 heures du matin cette nuit, jusqu'à 11 heures ce dimanche 3 novembre. La préfecture de Dordogne appelle à la vigilance. "Nous vous conseillons de limiter vos déplacements. Évitez d'aller vous promener dans la forêt. N'intervenez pas sur votre toiture. Faites attention aux chutes d'objet.", écrit-elle sur les réseaux sociaux.

De son côté, la gendarmerie vous conseille de ramener à l'intérieur vos terrasses, jardins et balcons pour éviter qu'ils ne deviennent des projectiles. En cas de vents violents, il est également conseillé de limiter sa vitesse en cas d'obligation de prendre la route. De ne surtout pas intervenir sur les toitures et d'installer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Le trail de Montagrier annulé

Par précaution, et en accord avec la préfecture le trail de Montagrier qui devait se dérouler ce dimanche 3 novembre a été annulé. Un coup dur pour les organisateurs qui attendaient 500 coureurs à l'occasion de la vingtième édition de la manifestation.