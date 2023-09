Météo : la Drôme et l'Ardèche de nouveau en vigilance orange pluie-inondation jeudi

Trois jours après les orages violents qui se sont abattus sur le Nord-Drôme et le Nord-Ardèche , Météo France vient de placer la Drôme et l'Ardèche en alerte orange pluie-inondation pour jeudi 21 septembre à partir de 14 heures. "Nous avons considéré comme facteur aggravant les pluies de lundi. La ligne orageuse, selon nos modélisations actuelles, va frapper les mêmes zones", explique Corentin Perrot, prévisionniste. "On attend de 40 à 60 millimètres d'eau par heure sur certains endroits, avec des cumuls pouvant aller jusqu'à 100 millimètres d'eau, 130 dans un scénario pessimiste".

ⓘ Publicité

Lundi, ce sont par endroit plus de deux mois de pluies qui sont tombés sur le nord de la Drôme et de l'Ardèche, provoquant d'importants dégâts dans une quinzaine de communes. Jusqu'à 275 millimètres sont tombés en 24 heures à Saint-Jean-de-Muzols, par exemple. Ces cumuls exceptionnels ont été causés par un front orageux stationnaire, selon Corentin Perrot ce ne devrait pas être le cas cette fois-ci : "une perturbation va arriver par l'ouest et chasser ces orages, on en est quasiment certains".