Météo : la Haute-Garonne et l'Ariège en vigilance rouge

Météo-France vient d'actualiser sa carte de vigilance. Et les choses s'annoncent compliquées ce lundi matin sur la partie ouest des Pyrénées. La Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Landes et les Pyrénées Atlantiques sont en vigilance rouge pluies et inondations.

Des précipitations très importantes sont attendues sur les cinq départements, en moyenne 10 mm d'eau par heure. Météo France précise qu'en plaine, ce sont 50 à 80 mm d'eau qui sont attendus cette nuit, entre 100 et 130 sur les contreforts des Pyrénées, de 150 à 250 mm (plutôt de neige) en montagne.

Le rouge, c'est la couleur la plus élevée pour les vigilances météo. Il est donc probable que les préfectures de ces départements prennent des mesures de prévention demain matin face à ces précipitations. On pense notamment aux transports scolaires. Météo France invite les automobilistes à la plus grande prudence ce dimanche soir. Evitez les déplacements demain lundi si vous le pouvez.

La Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées restent aussi classés en vigilance orange pour les risques d'avalanches.