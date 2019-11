Météo : la Haute-Loire en vigilance orange aux crues

Météo France a placé la Haute-Loire en vigilance orange aux crues samedi 23 novembre. Les pompiers ont réalisé une trentaine d'interventions entre la nuit et la matinée, notamment dans l'est du département.

Saint-Julien-Chapteuil, France

La Loire en vigilance orange aux vents violents, la Haute-Loire n'était qu'en vigilance jaune. Mais suite aux fortes chutes de pluies, Météo France a décidé de placer le département en vigilance orange aux crues et aux inondations. En milieu de matinée, les pompiers du 43 étaient déjà intervenus une trentaine de fois, notamment dans l'est du département, entre Saint-Julien-Chapteuil et Tence.

Routes fermées à Saint-Julien-Chapteuil

Le maire de la commune, André Ferret, faisait le bilan en fin de matinée : "pas d'évacuation d'habitants", précisait-il, mais la commune a décidé de fermer certains axes routiers. "Sur certaines départementales, les fossés sont pleins, l'eau passe sur les routes, il faut déboucher les aqueducs et la circulation est perturbée". La mairie a également décidé de fermer le jardin public pendant l'épisode.