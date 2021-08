Trois départements - la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère - sont placés en vigilance orange pour un risque de pluie-inondation par Météo France, ce samedi 7 août.

Météo : la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère en vigilance orange pluie-inondation

Les départements de la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère ont été placés en vigilance orange pour risque de pluie-inondation par Météo France, ce samedi 7 août. Cette vigilance sera activée à 13 heures et elle est prévue jusqu'à 21 heures. "Bien que sérieux, cet épisode ne parait pas exceptionnel, mais il demande un suivi particulier, vu le niveau déjà élevé des cours d'eau et la saturation des sols", précise le bulletin.

Localement sur ces départements, le cumul des précipitations pourrait atteindre 60 à 80 millimètres en l'espace de six heures, "ce qui peut engendrer un fort ruissellement, un débordement des cours d'eau et des glissements de terrain", notamment aux abords des reliefs.

La pluie devrait aussi perturber le trafic routier, très chargé en ce samedi de départ en vacances, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes où la journée est classée noire par Bison Futé.