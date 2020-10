Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange. La Loire et la Haute-Loire seront notamment balayés cette nuit par des vents qui vont dépasser les 100 km/heure.

Météo : la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange aux vents violents

Attention aux vents violents sur les départements de la Loire et de la Haute-Loire, placés en alerte orange ce mardi après-midi par Météo France. Des rafales jusqu'à 85 km/heure ce soir et même jusqu'à 100 voire 110 km/h cette nuit notamment dans la vallée du Gier, le bassin d'Yssingeaux et les plateaux du Vivarais. Les Préfectures mettent en garde durant cette période qui va s'étendre jusque demain : attention aux randonnées en forêts, attention aux chutes d'arbres ou aux chutes d'objets dans la rue.