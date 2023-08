Météo : la Mayenne placée en vigilance jaune aux orages ce samedi après-midi

La Mayenne est placée en vigilance jaune aux orages par Météo France ce samedi 26 août entre 16h et 20h. Une grande partie du pays est concernée par cette alerte : 48 autres départements du Nord, de l'Ouest, du Sud-Ouest et de la côte méditerranéenne. Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange pour risques d'orages.

