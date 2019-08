Météo : la Meurthe-et-Moselle en vigilance jaune aux orages ce samedi 31 août

Meurthe-et-Moselle, France

Le temps chaud et lourd favorise les orages ce vendredi 31 août en Meurthe-et-Moselle. Ils devraient éclater à la tombée de la nuit, en provenance du sud du département.

De fortes rafales de vent comprises 60 et 80 km/h et des précipitations sont attendues, pouvant aller jusqu'à 10mm et plus en une heure. La grêle pourrait également survenir ponctuellement.

L'orage devrait cesser dans la nuit de samedi à dimanche.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle recommande de rester vigilant.