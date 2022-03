Météo : la Moselle en manque de pluie

Il n'a pas assez plu cet automne et cet hiver sur la Moselle et globalement sur l'ensemble du quart nord-est de la France. Les précipitations sont en baisse de 25 à 45% selon les secteurs par rapport aux normales selon Météo France.

Une nouvelle sécheresse menace t-elle la Moselle dans les mois à venir ? "Il n'a pas assez plu c'est clair" constate Thierry Thouvenin référent territorial de Météo France pour la Moselle. "Depuis septembre, on est déficitaire partout. Pour être conforme avec les normales climatiques, il manque 25% sur le nord de Thionville et jusqu'à 45% dans le sud-est" poursuit l'expert.

Recharge hivernale insuffisante

Et ces pluies qui rythment habituellement l'automne et l'hiver lorrain sont importantes car elles permettent la recharge des nappes phréatiques avant l'arrivée des beaux jours. Or, selon les derniers relevés du BRGM (le Bureau de recherches géologiques et minières), le niveaux des nappes dans le Grand Est est à des niveaux "modérément bas" avec une évolution à la baisse.

Une tendance dans la durée

Dans ses champs, Hubert Hottier, céréalier à Neufchef près de Thionville, constate comme beaucoup d'autre ce manque de précipitations. Sa station météo est formelle : "un millimètre de pluie samedi, dix millimètres dimanche." Alors il s'adapte, et revient aux bonnes vieilles méthodes : il passe la houe pour casser la croûte et aérer la terre. "Les anciens disaient un binage vaut deux arrosages" sourit-il. Mais il scrute malgré tout le ciel avec appréhension. "Il faudrait un passage orageux ou un peu de pluie dans les quinze jours pour les plantes qui poussent." Malheureusement, les prévisions n'annoncent rien d'autre qu'un temps sec pour les prochaines semaines "pour mars, avril et mai" annonce Thierry Thouvenin.