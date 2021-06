Météo : la Moselle et le Pays-Haut basculent à nouveau en alerte orange aux orages

La Moselle et le Pays-Haut ont été peu touchés jusque là mais ils n'en ont pas terminé avec l'épisode orageux.

Après avoir été relégué au niveau jaune dans le courant de la matinée de dimanche, l'alerte aux orages est relevé au niveau orange par Météo France pour les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle jusqu'au 21 juin, 6 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'alerte risque d'orage s'ajoute à une alerte jaune pour risque de vent violent.

front orageux de 16 à 22 h

"Le front orageux d’hier est parti vers la Champagne et la Bourgogne mais un nouveau front est annoncé qui pourrait impacter la Moselle à partir de 16h cet après midi jusqu’au début de soirée (22h) selon la Préfecture de la Moselle. Pas de localisation particulière, l’ensemble du département est susceptible d’être concerné, avec une forte variabilité dans les phénomènes. Ces orages peuvent s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 à 50 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 60 et 100 km/h, ponctuellement 110 km/h ou plus."

Les prévisions communiquées par la Préfecture de la Meurthe-et-Moselle sont sensiblement les mêmes.