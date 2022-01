Météo : la neige arrive un peu ce mercredi en Dordogne

L'épisode neigeux ne sera pas très intense. Mais il y aura bien un centimètre de neige par endroit en Dordogne dans la nuit de mardi à mercredi. Cette perturbation est confirmée par Saïd Asbatri prévisionniste à Météo France Agen. "Elle entrera, précise-t-il, sur notre département, en cours de nuit, par les frontières nord ouest. Le Nontronnais sera touché en premier, puis l'épisode glissera lentement vers le secteur de Périgueux et enfin vers le Périgord noir. Cette perturbation va s'accompagner de faibles chutes de neige, mais il ne faut pas s'attendre à de forts cumuls. On aura 1 cm tout au plus et l'incidence au niveau routier sera plutôt faible. Mais on ne peut pas exclure quand même des portions de chaussées glissantes par endroits. Et puis, petit à petit, avec les températures qui monteront, on aura plus que des résidus pluvieux sur le département avant d'avoir un temps sec en première partie de nuit suivante."

Le Périgord Vert sera touché en premier. © Radio France - Cédric Lieto