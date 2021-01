Météo : la neige est de retour dimanche en Ile-de-France

Comme le weekend précédent, il devrait y avoir quelques flocons dans le ciel de la région parisienne ce dimanche 24 janvier. Météo France anticipe en tout cas un cumul de 1 à 3 cm de neige mais toute la région Ile-de-France ne sera pas concernée. La préfecture de police de Paris a activé le niveau 2 du plan neige permettant une forte mobilisation de ses services et un traitement préventif des chaussées.

Un épisode de verglas est attendu sur l’Île-de-France dans la nuit de samedi à dimanche avec des températures prévues entre -3 et +1°C. La perturbation neigeuse devrait, elle, traverser la région d’Ouest en Est, entre le milieu de matinée et la fin d’après-midi et saupoudrer surtout les hauteurs de la région et le Val d'Oise.

Compte tenu de ces éléments, le préfet de Police de Paris, recommande aux Franciliens "de faire preuve de prudence sur les routes, de privilégier les transports en commun, voire de reporter leurs déplacements".