Météo : la pluie ne cesse plus de tomber en Dordogne

Dordogne, France

C'est le début de mois de novembre le plus arrosé depuis 1958 ! En 8 jours, il est tombé l'équivalent de plus d'un mois de pluie en Dordogne. Et la tendance ne devrait pas s'inverser : Météo France prévoit de nouveaux épisodes pluvieux pour la deuxième semaine de novembre.

Ce week-end des 9 et 10 novembre devrait encore se jouer sous la pluie. Selon les prévisionnistes de Météo France à Agen, la première partie de journée ce samedi 9 novembre se fera sous les nuages, avec une arrivée de la pluie prévue dans l'après-midi et jusqu'à la fin de soirée. La journée de dimanche devrait également être faite d'alternances pluies / éclaircies.

Seule journée de répit : lundi. Ensuite la semaine s'annonce aussi pluvieuse que la précédente, avec des perturbations jusqu'à la fin de semaine. Côté températures, elles oscilleront entre 2 et 4 degrés pour les minimales, entre 8 et 11 degrés pour les maximales.