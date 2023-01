Météo : la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pour neige et verglas

Alerte vigilance orange pour neige et verglas ce mardi en Savoie et Haute-Savoie.

Prudence et vigilance sur nos routes en ce début de semaine. Après des conditions de circulation difficiles ce lundi en Haute-Savoie à cause des chutes de neige, le temps ne risque pas de s'améliorer mardi. Météo France émet une vigilance orange neige et verglas pour la Savoie et la Haute-Savoie, ainsi que pour 11 autres départements. La vigilance débute dans la nuit de lundi à mardi et tient jusqu'à mardi soir.