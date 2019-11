Météo : la tempête Amélie arrive en Dordogne, des vents jusqu'à 100 km/h attendus

La tempête Amélie va frapper la Dordogne ce week-end de la Toussaint. Des vents pouvant atteindre les 100 km/h sont attendus dans le département dans la nuit de samedi à dimanche et jusqu'à la fin de matinée.

Dordogne, France

La première tempête de l'automne va aborder les côtes françaises en ce week-end de la Toussaint. La tempête Amélie touchera la Dordogne dans la nuit de samedi à dimanche et jusqu'à la fin de la matinée, avec des vents jusqu'à 100 km/h.

Selon Valéry Mourot, prévisionniste Météo France à Agen, "le vent sera soutenu, voire violent et devrait être le plus fort dans l'axe Bergerac-Sarlat". La pluie également est très attendue ce week-end, et jusqu'à la fin de la semaine prochaine.