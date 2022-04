Météo : la tempête Diego arrive sur la France

La tempête Diego va traverser le pays vendredi à partir de la mi-journée pour s'évacuer vers l’Allemagne dans la nuit de vendredi à samedi. De fortes rafales de vent sont attendues dès ce jeudi soir, le temps se dégrade dès la matinée. Des pluies modérées sont prévues jeudi. Seuls le sud Pyrénées, la côte méditerranéenne et la Corse sont épargnées. Ces pluies sont accompagnées par des rafales de vents entre 60 et 80 km/h.

Rafales maximales prévues vendredi 8 avril. - Météo France

Rafales jusqu'à 110 km/h

Le lendemain, vendredi, le temps sera plus agité avec le passage de la tempête Diego. Elle arrive de l'océan atlantique en fin de matinée et va générer des vents violents avec des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h et jusqu'à 110 km/h localement des Charentes vers le sud de la région Centre. Ces rafales faibliront en se propageant vers le Grand-Est avant de s'évacuer vers l'Allemagne dans la nuit de vendredi à samedi. De fortes pluies sont prévues sur tout le pays excepté de la côte basque à la côte d'Azur.

Dans le nord, un bref épisode de neige en plaine est attendu dans l'après-midi et la soirée de vendredi. Sur le nord des Alpes, la couche de neige va s'épaissir de 30 à 50 cm au-dessus de 2 200 mètres.