Météo : la vague de chaleur en Isère "va vraisemblablement se poursuivre en novembre" estime Météo France

Malgré la perturbation qui va toucher l'Isère ce jeudi 20 novembre et jusqu'à samedi, la tendance globale reste à la chaleur . Une vague de chaleur "anormale" souligne Météo France, qui estime que cela va durer jusqu'au mois de novembre. Denis Roy, responsable du Centre Météo-France de Saint-Martin-d'Hères est l'invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Ces températures-là sont-elles normales ?

Denis Roy : Non ce n'est pas normal pour un mois d'octobre puisqu'on est bien au-delà des températures de saison. Sur la dernière séquence, de dimanche dernier à aujourd'hui, on est 6 à 8 degrés au-dessus des normales. Donc ce n'est pas normal, même si ça arrive parfois sur certains mois d'octobre. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'on n'a pas battu de record pour cette séquence chaude.

Est-ce que ça va durer ? On a encore ce dimanche et puis la semaine prochaine, des températures à plus de 25 degrés...

Oui absolument, notamment dimanche, on va à nouveau avoir des températures de l'ordre de 26 voire 27 degrés. Dans l'intervalle, entre aujourd'hui et dimanche, on a quand même un passage perturbé qui va apporter des précipitations. Ça, c'est très important parce que ce mois d'octobre est aussi à nouveau extrêmement sec. Et sur l'Isère, cette succession de mois secs commence à être longue.

D'autant plus que nous sommes encore en état de sécheresse. À quel point cette vague de chaleur a-t-elle un impact sur la sécheresse ?

Alors elle a un impact puisque que déjà il ne pleut pas. Le deuxième impact, il est moindre qu'au printemps ou au cours de l'été, car la végétation est en veille, ses besoins en eau son sont limités. Donc tout ce qui tombe pénètre davantage dans le sol et commence à remplir les nappes phréatiques. Pour autant, sur l'Isère, pour cette année 2022, on a eu seulement deux mois légèrement excédentaires en pluie, avril et août. Donc cette succession de mois très secs commence à peser.

Est-ce qu'à plus long terme, vous avez de la visibilité ? Est-ce que cette vague de chaleur peut durer jusqu'à la fin du mois ?

Alors on ne va pas parler de vague de chaleur, cependant on a un signal de températures plus élevées que la normale et qui vont se poursuivre vraisemblablement au mois de novembre.

Et sur l'hiver, quelles sont les grandes tendances ? Avez-vous des prévisions? On sait que ça va être très important, notamment pour les consommations d'énergie...

Alors les tendances trimestrielles s'arrêtent au mois de décembre. Il faudra attendre encore quelques semaines pour réactualiser ces prévisions trimestrielles. Mais jusqu'au mois de décembre, le signal reste plus doux que la normale.

À quoi est due cette vague de chaleur ?

Elle est due, comme toutes les vagues de chaleur de cette année, à une dépression qui s'isole au large du Portugal, sur le proche Atlantique. Et on a un flux de sud qui s'établit à l'avant de cette dépression. Ce flux sud remonte surtout sur la France et apporte des températures douces, voire chaudes.

Ce sont des phénomènes de plus en plus récurrents ?

Cette année, ça a été particulièrement le cas. Après, il y a des études qui suggèrent que ce genre de situations puissent dans le futur se reproduire, plus souvent. Du fait du réchauffement climatique qui change la circulation générale de l'atmosphère.

Est-ce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est particulièrement touché ? Plus que d'autres régions ?

Pas forcément non, c'est plutôt la façade atlantique cette année qui a subi les températures les plus élevées et les conditions anormales les plus marquées.