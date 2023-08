Météo : la vigilance rouge canicule maintenue jusqu'à vendredi matin, les orages s'étendent

Le thermomètre va doucement commencer à redescendre, ce vendredi. La vigilance rouge canicule sera levée à partir de 6 heures dans les 17 départements concernés , indique ce jeudi Météo France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures seront "en baisse sur le sud-ouest par rapport à la veille, mais encore très chaudes notamment sur les départements en rouge", prévient toutefois l'organisme.

ⓘ Publicité

La vigilance rouge canicule sera levée dans les départements suivants : Ain, Ardèche, Aveyron, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Isère, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne et Vaucluse. Météo France ne précise pas pour le moment combien de départements seront concernés par une éventuelle vigilance orange canicule vendredi. Ils sont au nombre de 39 ce jeudi .

Les orages s'étendent

La vigilance orange aux orages, qui concerne 37 départements ce jeudi, concernera 40 départements sur une grande partie Est du pays ce vendredi, du Nord à la Drome en passant par l'Alsace et la Nièvre. "Une nouvelle vague orageuse va s'organiser dans l'après-midi sur l'Auvergne puis gagner la vallée du Rhône, la région lyonnaise, la bourgogne et le nord-est du pays", indique Météo France. Des orages "parfois violents" ou accompagnés de grêle et de fortes rafales, d'environ 100 km/h.

Les 40 départements concernés par la vigilance orange aux orages vendredi sont les suivants : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.