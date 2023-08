Météo : Le Bas-Rhin à son tour placé en vigilance orange canicule dimanche

Le Bas-Rhin et 20 autres départements sont à leur tour placés en vigilance orange canicule à partir de dimanche.

Après le département du Haut-Rhin, placé en vigilance orange canicule samedi 19 août à midi , au tour du Bas-Rhin. A partir de dimanche 20 août à midi, la vigilance est étendue à ce département, et 20 autres. Au total 49 départements sont concernés, d'une ligne qui part des Landes jusqu'au Bas-Rhin.

D'après Météo France, samedi après-midi, les températures ont atteint 30 à 34 °C sur les départements en orange. De plus, les températures "les plus élevées" ont été enregistrées dans le Sud de la Bourgogne, en plaine de Saône et en plaine Haut-Rhinoise. "Ces températures peuvent gagner encore un ou deux degrés d'ici la fin d'après-midi", est-il précisé sur leur site .

Entre 32 et 36 degrés dimanche après-midi

Dimanche matin, l'institut public prévoit des températures allant de 18 à 22 degrés. Dans l'après-midi, il fera entre 32 et 36 degrés dans les départements placés en vigilance orange. La chaleur s'accentuera lundi et mardi et les températures augmenteront d'un voir deux degrés.

"Tous les scénarios s'accordent pour envisager une vague de chaleur durable, probablement jusqu'en milieu de semaine prochaine", estime Météo France. C'est un épisode caniculaire "assez tardif", le plus tardif depuis plus de 100 ans en Alsace, estime Météo Suivi Alsace.

Une cellule de suivi activée par le Préfet du Bas-Rhin

Dans un communiqué, le Préfet du Bas-Rhin rappel les consignes à respecter, "dans cette période de fortes chaleur". Il est recommandé d'éviter l'exposition au soleil, de porter des vêtements légers, de couleur claire, de souvent s'hydrater "sans attendre d'avoir soif", d'éviter la consommation d'alcool et de fermer les fenêtres et les volets, par exemple.

"Si vous avez connaissance d'une personne se trouvant en difficulté du fait de ces fortes chaleurs, n'hésitez pas à appeler les services de secours, le 15 ou le 115", précise le communiqué de la préfecture, qui indique avoir ouvert une cellule de suivi pour "anticiper les mesures à mettre en œuvre et suivre l'évolution de la situation".