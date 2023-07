Météo : le Calvados placé en vigilance pluie-inondation...en plein mois de juillet !

En Normandie, il pleut toute l'année, même l'été ! Après un été 2022 exceptionnel, retour aux fondamentaux avec une première semaine d'août qui s'annonce catastrophique au niveau météorologique. Après les fortes pluies annoncées sur l'Orne, le Calvados et la Manche dès ce lundi, les perturbations vont se succéder jusqu'à dimanche 6 août. Jeudi, c'est le vent qui sera de la partie avec des rafales qui pourraient approcher les 100 km.h sur le littoral. Vendredi, on devrait perdre cinq degrés supplémentaires et passer en journée largement sous la barre des 20 degrés. Un parfum automnal qui ne sera pas forcément du goût des touristes mais qui va faire des heureux chez les agriculteurs qui manquaient d'eau au printemps.

Vigilance jaune pluies-inondations en été

Ce lundi matin, Météo-France a placé le Calvados et la Manche en vigilance jaune aux pluies et aux inondations . Rien de catastrophique puisque c'est le premier degré de la vigilance. Mais elle intervient tout de même au coeur de l'été, là où habituellement les vigilances sont plutôt émises pour les orages...

Cette vigilance est valable jusqu'à ce lundi soir 23h59. 5 à 10 mm d'eau, localement 20 mm sont attendus dans la journée dans les deux départements concernés. La météo devrait être plus calme mardi matin.

Le vigilance jaune émise par Météo-France ce lundi 31 juillet - Capture d'écran Météo-France

En écho à un mois de juillet particulièrement pluvieux, mais pas froid

En juillet, les températures ont été dans la normale saisonnière à Caen et Alençon, et même supérieure de 0,8 degré l'après-midi à Cherbourg. Vous n'avez donc pas été confrontés statistiquement au froid ou à la fraîcheur même si le soleil a été un peu moins présent. Surtout à Caen où le taux d'ensoleillement est six pour cent plus faible que les moyennes saisonnières. Trois pour cent de moins à Alençon, mais un ensoleillement classique à Cherbourg.

C'est vraiment en terme de précipitations que ce mois de juillet est plus atypique. 25 à 30% de précipitation de plus que les normes saisonnières sur l'ex Basse-Normandie, avec des disparités importantes : +20% Seulement à Alençon, mais +40% à Caen et même +55% à Cherbourg.

Une situation qui ne déplaira sans doute pas aux zones qui l'an passé avait connu la sécheresse et d'importantes restrictions d'eau. A l'exemple de Vire qui a connu 42% de précipitations en plus qu'un mois de juillet normal.