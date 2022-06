Météo : le département de la Mayenne en vigilance orange aux orages

Attention aux intempéries. Météo France place cinq département en vigilance orange aux orages ce mercredi 22 juin. La Mayenne en fait partie. Une vigilance valable l'après-midi et le soir, avec un risque de fortes pluies sur une courte période et donc un risque d'inondations. A noter aussi un risque de grêle et des rafales pouvant dépasser les 60 km/h, selon Météo France.

Au total, 11 départements sont encore en vigilance orange, 5 en raison des orages (l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe) et 6 pour canicule jusqu'à 16 heures ce mercredi.