Météo : le département de la Mayenne placé en vigilance orange aux vents violents

Le vent va souffler dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16 janvier 2023. Le département de la Mayenne est placé en vigilance orange aux vents violents à partir de 1 heures jusqu'à 9 heures du matin. Des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h sont attendues.

La vigilance orange aux vents violents émise par Météo France commence à 1 heures du matin ce lundi 16 janvier 2023. - Capture d'écran Météo France

22 départements des régions Pays de la Loire, Normandie, Bretagne et Centre-Val de Loire sont concernés par la vigilance vents violents. Le Cantal et la Lozère sont eux concernés par une vigilance neige et verglas.