Météo : le département des Hautes-Alpes placé en vigilance orange à la neige

Météo France a placé jeudi le département des Hautes-Alpes en vigilance orange aux chutes de neige. Les prévisionnistes parlent d'un épisode hivernal non exceptionnel pour les secteurs concernés mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles.

Météo France a placé jeudi les Hautes-Alpes en vigilance orange aux chutes de neige. Sur l'ouest de ce département, en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi, de faibles précipitations neigeuses arrivent par l’ouest et se généralisent. La limite pluie-neige se situe d’abord autour de 600 à 700 mètres, puis remonte vite au-dessus 1000 mètres en fin de nuit de jeudi à vendredi.

En matinée de vendredi, les précipitations s’intensifient et la limite pluie-neige remonte à 1300 à 1400 mètres. En journée de vendredi, les précipitations se poursuivent puis cessent en fin de journée.

- - Météo France

Sur l'est du département des Hautes-Alpes, à l'est du lac de Serre-Ponçon, en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi, de faibles précipitations neigeuses arrivent par la vallée de la Durance et s'étendent vers l'Italie. En matinée de vendredi, les précipitations s’intensifient mais la limite pluie-neige reste basse, autour de 800m. En fin de journée de vendredi, ces chutes de neige commencent à faiblir.

Sur l'épisode les cumuls atteignent sur l'ouest du département, 1 à 3 cm en dessous de 1000 m, 20 à 40 cm au-dessus de 1300-1400 m. À l'est du lac de Serre-Ponçon, 15 à 30 cm dès 800 m, 20 à 40 cm au-dessus de 1300-1400m et de 50 à 80 cm dans les Écrins.