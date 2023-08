Météo : le Haut-Rhin en vigilance orange canicule samedi

Après un été sec puis pluvieux et orageux , le beau temps est de retour et la chaleur aussi. Le Haut-Rhin est placé en vigilance orange à la canicule dès samedi midi par Météo France , et dans les deux départements, les températures vont atteindre des sommets la semaine du 21 août, pour atteindre son paroxysme mercredi.

Le Haut-Rhin fait partie des 28 départements français nouvellement placés en vigilance orange avec la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Garonne, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, le Haut-Rhin et le territoire de Belfort.

L'épisode caniculaire le plus important en Alsace depuis plus de 100 ans

"L'épisode caniculaire est en train de se mettre en place et concernera également la région", explique Loïc Alter, président de Météo Suivi Alsace, évoquant les fortes chaleurs qui touchent surtout le Sud et le Centre-Est du territoire français , selon Météo France. Il s'installera d'abord sur le Haut-Rhin et cette forte chaleur glissera "tout doucement sur le Bas-Rhin" à partir de mardi. Les maximales seront comprises mercredi entre 35 et 37 degrés.

C'est le record de température estival le plus tardif enregistré en Alsace depuis plus de 100 ans. Au niveau national, "six épisodes de vagues de chaleur ont déjà été observés après le 15 août depuis 1947: en 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017", peut-on lire dans un article de Météo France.

Minimum 20 degrés pendant la nuit

Cette canicule est dû à la "remontée d'une masse d'air chaud" en provenance d'Afrique du Nord, selon Loïc Alter : "Cette masse va se retrouver bloquée par l'anticyclone sur la France et va créer ce dôme ce chaleur qui va maintenir ces températures". Pendant quelques jours, une certaine "lourdeur" se fera ressentir et les températures nocturnes descendront difficilement en dessous des 22 voir 20 degrés.

Cet épisode tardif "ne va pas durer", selon l'expert. "Il faudra attendre la fin de la semaine pour que les températures rechutent", explique-t-il, évoquant un éventuel épisode orageux, le week-end du 26 août. "Mais il sera amené à se répéter dans les années à venir avec le réchauffement climatique", ajoute Loïc Alter. L'année 2022 était l'année la plus chaude jamais enregistrée en France . Il y a 20 ans, à l'été 2003, la France vivait sa canicule la plus sévère jamais enregistrée en France .