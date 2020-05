Météo : le Loiret placé en vigilance orange "pluies et inondations" jusqu'à lundi

Selon Météo France, un épisode orageux devrait traverser le Loiret à partir de ce dimanche 10 mai en fin d'après-midi. Le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire sont également placés en vigilance orange pour pluies et inondations.

Attentions au fortes pluies qui vont s'abattre sur le Loiret ce dimanche 10 mai 2020, prévient Météo France. Un épisode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière en raison de son intensité et de sa durée est attendu à partir de 18h dans notre département.

Le Loiret est donc placé en vigilance orange pour pluies et inondations tout comme le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, et ce jusqu'à lundi 11 mai en début d'après-midi.

Jusqu'à 70 mm de pluies en moins de 24h localement

Des pluies orageuses vont gagner la région Centre-Val de Loire dans la soirée de ce dimanche.

Les intensités seront localement très fortes, pouvant provoquer des phénomènes d’inondation par ruissellement. De plus, ces pluies vont perdurer toute la nuit et ne commenceront à faiblir qu'en matinée de lundi selon Météo France.

Risques d'orages, de grêle, de pluies soutenues

Selon l'association Météo Centre, dans le courant de l’après-midi et la soirée de dimanche, "des averses orageuses et/ou orages parfois actifs se développeront sur le Nord / Nord Ouest du Centre-Val de Loire avec de bonnes lames d’eau et de la grêle localement. D’autres cellules et averses orageuses remonteront également par le Sud de nos contrées avec des pluies soutenues et de la grêle par endroits."

Et dans la nuit de dimanche à lundi, "des averses/orages et/ou pluies parfois soutenues et/orageuses circuleront notamment de la Touraine vers l’Auxerrois", explique Météo Centre.

Les cumuls attendus en moins de 24h sont de 30 à 60 millimètres, en moyenne, et dépasseront localement 70 mm. La préfecture du Loiret recommande la plus grande prudence, et rappelle les consignes : limiter ses déplacements, se mettre à l'abri, s'éloigner des cours d'eau....