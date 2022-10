Météo : le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en Lorraine, de nombreux records battus

On l'avait pressenti, les chiffres le confirment : il n'a jamais fait aussi chaud pour un mois d'octobre en Lorraine. Et ce n'est pas juste un record de chaleur par-ci, un autre par-là. Tout au long du mois d'octobre, c'est carrément sur la température moyenne que le précédent record, datant de 2001, a été battu, selon les relevés dévoilés par Météo France. Ils attestent d'une température moyenne comprise entre 14,5 et 14,8°C dans nos quatre départements, soit 3,5°C au-dessus des normales de saison situées à 11,3°C. Localement, il a fait en moyenne 14,8°C à Metz et Nancy, 14,5°C en Meuse et 14,7°C à Épinal, battant les records de l'année 2001. Depuis le 5 octobre dernier, les températures lorraines ne sont jamais redescendues en-dessous des normales de saison.

"On a eu des nuits particulièrement douces, notamment entre le 15 et le 18 octobre, puis du 28 au 30", note Rolland Alberti, prévisionniste à Météo France. "Mais ce sont surtout les températures maximales qu'il faut observer, parce qu'on a eu les valeurs supérieures à 25°C les plus tardives dans le mois." Il a notamment fait 25,1°C à Nancy le 28 octobre, 25,9°C à Metz le 29 octobre, et même ce jour-là jusqu'à 27,8 degrés à Badonviller, en Meurthe-et-Moselle. Un record historique, dépassant celui d'octobre 2001, alors même qu'il avait été atteint en tout début de mois, le 6 octobre.

Vers un record annuel de chaleur

"Si on regarde ces dernières années, il y a systématiquement quelques jours d'octobre au-dessus de la normale", explique le prévisionniste. "Mais le fait que ce soit aussi long sur le mois et qu'on ait autant de jours au-dessus de la moyenne et proche des records, c'est quand même exceptionnel. Il n'a jamais fait aussi chaud en Lorraine pour un mois d'octobre, et même depuis le début de l'année on n'a jamais eu aussi chaud. Il faudrait vraiment avoir un mois de décembre très froid pour ne pas avoir l'année la plus chaude jamais enregistrée."

Les températures devraient revenir à des niveaux plus raisonnables dans les prochains jours, selon Météo France. Elles vont retomber largement en-dessous des 20°C, et on devrait même ressentir un peu de fraîcheur les 4 et 5 novembre, avec des maximales autour de 10 à 12°C. Les températures resteront quand même au-dessus des normales de saison dans les prochaines semaines.