Météo : le mois d’octobre le plus chaud jamais mesuré en France

Les températures très élevées de ce mois d'octobre 2022 ont surpris tout le monde, après un été déjà extrême. Il a fait, par endroit, plus de 30 degrés dans le Sud-Ouest ou en Corse. Des températures dignes de la période estivale, en plein automne. Selon Météo France contacté par franceinfo, octobre 2022 est le mois d’octobre le plus chaud mesuré en France depuis le début des mesures en 1945.

La température moyenne enregistrée sur l'ensemble du pays est légèrement supérieure à 17 degrés, soit 3 à 4 degrés au-dessus de la normale, jour et nuit confondus, selon un bilan provisoire. En journée, la moyenne des maximales atteint même les 22 degrés. Le mois d'octobre 2022 bat ainsi le record détenu jusqu'à présent par le mois d'octobre 2001, avec 16,34 degrés de température moyenne, soit 2,6 degrés de plus par rapport à la normale.

Des records mensuels battus

En octobre 2022, il a fait jusqu'à 33,8 degrés à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 18 octobre, indique Météo France. Des records mensuels de chaleur ont d'ailleurs été battus, comme à Figari, avec 32,5 degrés le 23 octobre, du jamais vu en octobre depuis l’ouverture de la station de mesure corse, en 1979. Le thermomètre a atteint les 32,2 degrés à Ger dans les Pyrénées-Atlantiques. Le précédent record était de 30.9 degrés le 13 octobre 2019. Il a fait 31,1 degrés le 28 octobre à Campistrous dans les Hautes-Pyrénées, contre 29,8 degrés le 7 octobre 2009, jour du dernier record.

Certaines journées ont également battu des records dans le Sarthe : le jeudi 27 octobre, il a fait 26 degrés au Mans et 27 à Villaines-sous-Malicorne, indique France Bleu Maine. Même situation en Loire-Atlantique et en Vendée où la température moyenne pour un mois d'octobre bat des records à Nantes (21,2) et à La-Roche-sur-Yon (20,8). En Lorraine , il a fait 25,1 degrés à Nancy le 28 octobre, 25,9 degrés à Metz le 29 octobre, et même ce jour-là jusqu'à 27,8 degrés à Badonviller, en Meurthe-et-Moselle. Des records dépassant ceux d'octobre 2001. Le Limousin n'échappe pas à ces températures élévées, là-bas "on a atteint en Haute-Vienne et Corrèze entre 25 et 29 degrés, donc 4,5 degrés au-dessus des normales, ce qui est quand même énorme !" s'est même étonnée Michelle Ravier, de Météo France Limoges interrogée par France Bleu Limousin . La barre des 30 degrés a été dépassée dans le sud du Berry , ce samedi 29 octobre. L'association Météo Centre a même relevé un record pour la fin du mois d'octobre : 30,4 degrés enregistrés à Beddes dans le Cher.