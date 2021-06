Météo : le mois de mai n'avait pas été aussi frais depuis 2013

Vous avez le sentiment de ne pas avoir pu ranger le manteau ou le parapluie ces derniers mois ? Malgré un pic de chaleur fin mars, le printemps météorologique, qui couvre les mois de mars, avril et mai, a été marqué par une grande fraîcheur, confirme Météo France. Il n'avait pas fait aussi frais au mois de mai dans le pays depuis 2013 précise l'organisme sur Twitter qui a relevé une température moyenne d'environ 13,8 °Cà l'échelle nationale, contre 12,8 °C en 2013.

Même constat en avril, durant lequel des records de froid ont provoqué d’importants dégâts sur les cultures. Les températures moyennes ont été inférieures de 0,7 °C par rapport aux normales de saison. "En moyenne, les températures ont été plus de 1 °C en-dessous des valeurs saisonnières sur la moitié nord du pays", relève Météo France. "À l’échelle de la France et de la saison, elle devrait être inférieure à la normale* de 0,6 °C."

Un mois de mai pluvieux

Ce mois de mai 2021 a également été pluvieux : "Nous avons eu 30% de pluie de plus qu'en moyenne", détaille Steven Testelin prévisionniste à Météo France. Toutefois, "sur l’ensemble de la saison, le nombre de jours de pluie a été inférieur à la normale sur la plupart des régions, notamment sur la façade atlantique et le long des Pyrénées" indique Météo France. "Malgré les nombreux passages pluvieux de mai, les cumuls de précipitations ont été généralement déficitaires sur la moitié ouest du pays ainsi que sur la Corse."

Les régions pyrénéennes, et notamment le Roussillon, ont particulièrement souffert avec deux fois moins de pluie et de neige qu'à la normale. "Le déficit a dépassé 20 % près des côtes de la Manche ainsi que sur les régions bordant l’Atlantique", précise encore le _service météorologique. "Les cumuls de pluie ont été plus conformes à la normale sur le flanc est, voire localement excédentaires en Rhône-Alpes et région PACA. En moyenne sur la France, la pluviométrie devrait être déficitaire* de plus de 10 %."_

Davantage de soleil sur la quasi-totalité du pays

Si le mois de mai fût frais et pluvieux, le printemps a été globalement ensoleillé dans le pays. L’excédent d'ensoleillement** a atteint "20 à 40 % sur le Nord-Ouest. De la Basse-Normandie et de la Bretagne au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le soleil a été aussi généreux, voire localement plus que sur les régions méditerranéennes où l’ensoleillement a été plus conforme à la saison."

À titre d'exemples, du 1er mars au 26 mai, le soleil a brillé 625 heures à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 654 heures à Nice (Alpes-Maritimes), 637 heures à Caen (Calvados), 640 heures à Dinard (Côtes-d’Armor), 665 heures à Nantes (Loire-Atlantique), 710 heures à Ajaccio (Corse-du-Sud) et 751 heures à Château-d’Olonne (Vendée).

*Moyenne de référence 1981-2010.

**Moyenne de référence 1991-2010.