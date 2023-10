Météo : le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Nous ne somme qu'au tout début du mois d'octobre et plusieurs records mensuels viennent déjà de tomber. Il a fait 32 degrés ce lundi 2 octobre 32 degrés à Poitiers, 30.9 degrés à Thénezay et 30.1 degrés à Glénay. Ça n'étais jamais arrivé depuis que les relevés de Météo France existent. Des fortes températures dans la continuité du mois de Septembre, le plus chaud jamais enregistré dans le Poitou.

5.2° au dessus des normales de saison dans la Vienne

Dans la vienne, il a fait en moyenne 5.2 degrés de plus que les normales de saison, précise Météo France. dans le détail, il y a eu trois grosses périodes de chaleur. Par exemple, il a fait en moyenne plus de 30 degrés dès le 1er septembre et jusqu'au 9, avec un pic le 4 septembre où il a fait en moyenne 37 degrés dans tout le département. Des températures largement au-dessus des normales également du 14 au 17 puis à la fin du mois.

Globalement, le même scénario s'est déroulé dans les Deux-Sèvres, précise toujours Météo France, avec en moyenne des températures 4.2° sur tout le mois de septembre que les normales de saison. Il y a même eu une vigilance orange canicule dans 14 département, ça n'était jamais arrivé.