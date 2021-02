En raison de l'épisode de froid intense qui a débuté ce dimanche, Méteo France a décidé de placer le Nord et le Pas-de-Calais en alerte grand froid. Par ailleurs, les préfectures des deux départements ont activé le Plan grand froid afin d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence supplémentaires.

Météo : le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange grand froid

Le mercure ne cesse de chuter dans le Nord et les Pas-de-Calais. La vague de froid qui a débuté ce weekend pourrait entraîner des températures inférieures à -10°C dans les prochains jours. Si le vent s'en mêle, on pourrait aller jusqu'à -15° en température ressentie.

Par conséquent, les départements du Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange "grand froid" depuis 16H ce lundi, et jusqu'à mercredi matin au moins. Cela signifie qu'un"épisode de froid d'une intensité nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées" va survenir, indique Météo France.

Les préfectures activent le Plan grand froid

Par ailleurs, les préfectures du Pas-de-Calais et du Nord ont activé le niveau 2 du plan grand froid. Cette décision permet, dans le Pas-de-Calais, d'ouvrir 70 places d'hébergement d'urgence supplémentaires sur l'ensemble du département ainsi que d'intensifier "l'intervention des équipes de maraudes sociales en journée et en soirée". Dans le Nord, en plus du renforcement de ces maraudes, ce sont 100 places de mise à l’abri supplémentaires qui sont réquisitionnées.