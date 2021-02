Météo : le probable retour des bonhommes de neige en Mayenne

Peut-être le retour des bonhommes de neige en Mayenne, pour le plus grand plaisir des enfants. Des chutes de neige sont attendues à partir de ce mardi après-midi et la nuit suivante dans le département, 5 à 10 centimètres selon les prévisions.

Et il va faire froid, très froid. Préparez les doudounes et les après-ski. Et surtout, prudence et vigilance si vous devez prendre la route