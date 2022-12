Météo : le redoux s'installe en Savoie et Haute-Savoie, pas de chute de neige significative prévue

Le temps n'est pas franchement hivernal pour cette deuxième semaine de vacances scolaires de Noël. La limite pluie neige s'abaisse à 1600 mètres en Savoie et Haute-Savoie. Cela veut dire que c'est de la pluie sur de nombreux fronts de neige en station et en vallée. Le temps est encore un peu mitigé lundi et mardi mais les faibles précipitations tombent plutôt la nuit, la journée c'est du beau temps !

Du soleil pour cette semaine et des températures douces

Les températures ne sont pas vraiment de saison non plus. On peut oublier les gants, les écharpes et les doudounes pour plusieurs jours encore. Les températures sont proches de 10 degrés l'après midi, vers 1 000 mètres d'altitude avec un vent faible de direction variable.

Mardi après midi, le soleil sera généreux en Savoie et Haute-Savoie, ça sera des éclaircies mercredi. Il faut se faire une raison, si vous êtes au ski, la neige ne sera certainement pas très bonne, mais vous skierez sans avoir froid et en profitant des rayons du soleil qui vous fera un beau teint halé !

Peu de neige mais des paysages et des températures agréables - Anabelle Gallotti / Radio France © Radio France - Anabelle Gallotti

"On va observer des températures au-dessus des normales de saison" - Michel Matveieff - Météo France, Bourg Saint Maurice

Les prévisions indiquent des températures au-dessus des normales de saison : plus 3 ou 4 degrés en ce début de semaine et jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison le WE prochain.

"On ne devrait toutefois pas battre des records de température. Le dernier en date à cette période, c'était 17 degrés à Chambéry en 2013" souligne le météorologue.

Des risques d'avalanche en altitude

Ce manque de précipitation et de neige ne doit pas faire oublier la prudence en haute montagne. La situation est d'ailleurs plutôt difficile à analyser pendant cette période selon le prévisionniste "pour chaque petite chute avec du vent on va avoir des plaques qui vont se former et on a une instabilité potentielle, au dessus de la zone de pluie, au-dessus de 2500 mètres, avec des couches fragiles persistantes au fond. Il suffit qu'un skieur passe à un endroit avec un peu de moins de neige, il peut activer les couches fragiles et cela peut faire des avalanches de taille moyenne voire grande, comme ce fut le cas lundi à Val d'Isère ".

Par rapport aux différents massifs, la Haute-Maurienne est un peu moins enneigée que les autres secteurs. Globalement la situation est assez homogène.